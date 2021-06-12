Kısıtlamasız cumartesi gününde Belgrad Ormanı'nda piknik şöleni - Son Dakika

İstanbul DHA - KISITLAMANIN olmadığı cumartesi gününde çok sayıda kişi Belgrad Ormanı'na akın etti

Tam kapanma döneminin ardından alınan kararlara göre Cumartesi günlerinin gündüz saatlerinde kısıtlama olmaması sebebiyle piknik sepetini alan Belgrad Ormanı'na koştu. Uzunca bir süredir evlerine kapanan ve cumartesi günlerini fırsata çevirmek isteyenler, Belgrad ormanı girişinde sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerine kadar süren uzun araç kuyrukları oluşturdu. Ailesiyle birlikte kendilerini doğaya atanlar piknik yaptı, bisiklet sürdü, mangal yaktı.

"İNSANLAR BURAYA AKIN ETMİŞ"

Belgrad Ormanı'nda ailesiyle birlikte piknik yapan Songül Armutlu , " Bir buçuk yıldır pandemiden dolayı dışarıya çıkamıyorduk, bir nefes almaya geldik ama çok kalabalık, parkta çocuklar iç içe. Ailece piknik yaptık, mangalımızı yaktık güzel bir gün geçirdik. Girişte de zaten bir araç trafiği vardı, çok kalabalıktı buraya 1 saatte varabildik. İnsanlar buraya akın etmiş, galiba havanın güzelliğini bizim gibi fırsat bildiler" dedi.

"BÖYLE HAVA ALMAYA İHTİYACIMIZ VAR"Yöresel ürünleri ile kurmuş olduğu zengin piknik sofrasıyla dikkat çeken Güler Solmaz ise, " bir buçuk yıldır evden dışarı çıkamıyorum, bir de ben 65 yaş üstü olduğum için benim için daha da sakıncalı. Cumartesi günü sokağa çıkma yasa olmadığı için geldik. Bir hava alalım dedik, piknik yapalım, bir çay içelim, mangalımızı yakalım istedik. Ancak, çok kalabalık tabi biz tedbirli geldik dezenfektanımızı yanımızdan ayırmıyoruz. Virüs yok diye düşünmüyoruz. Ama böyle hava almaya da ihtiyacımız var" diye konuştu.

"BİR DİNLENME FIRSATI BULMUŞ OLDUK"Pandemi döneminde uzaktan eğitim gördüğünü ve kısıtlamanın olmamasını fırsata çevirdiklerini söyleyen 12 yaşındaki Sevda Armutlu ise, " Yasak olmamasından dolayı buraya geldik, zaten hafta içi derslerden dolayı çok sıkılıyordum. Biz de bugünü değerlendirip Belgrad Ormanı'na geldik, ama burası da bayağı kalabalıkmış. Çok eğlenceli, çok mutluyum. Uzaktan eğitim online olduğu için çok yorucu geçiyor benim için şimdi de bir dinlenme fırsatı bulmuş oldum" dedi.

