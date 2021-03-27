Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti - Son Dakika

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti

27.03.2021 15:31

Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Son günlerde hızla artan vaka sayılarına rağmen, sokakların dolup taşması uzmanlar tarafından endişeyle karşılanırken, Ramazan ayının bir bölümünde tam kapanmaya gidilebileceği konuşulmaya başlandı.

Kademeli normale geçilmesinin ardından hafta sonu kısıtlaması tek güne indirilmiş, cumartesi günü vatandaşların sokağa çıkmasına yeniden izin verilmişti. Kademeli normalin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde güneşli havayı da fırsat bilen İstanbullular parklara, bahçelere, meydanlara ve sahillere akın etti.

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA ANKARA'NIN GÜNDEMİNDE

Kısıtlamanın genişletilmesinin ardından sokaklar dolup taşarken, 30 binlere dayanan günlük vaka sayısı ise sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, sık sık gündeme geliyor. Ancak bunun yeterli olacağını düşünmeyen uzmanlar, tam kapanma konusunun masaya yatırılması gerektiğini savunuyor. Hal böyleyken Ankara kulislerinde de Ramazan ayının bir bölümünde tam kapanmaya gidilebileceği söylentileri konuşulmaya başlandı.

KURALLAR HİÇE SAYILIYOR

Beşiktaş Bebek'teki sahil şeridi yürüyüş yapmak isteyenlerle doldu taştı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen pek çok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü. Maske takmanın öneminden bahseden bir vatandaş, "Anlık çıkaranlar olabilir ya da hiç takmayanlar olabiliyor. Bunların önleminin alınması gerekir. İnsanların en başta kendilerini düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti

Cumartesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti - Son Dakika


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