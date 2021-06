Kısıtlamasız Cumartesi'de nikah kıyan 41 çifte, en az 3 çocuk tavsiyesi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kademeli normalleşmenin ilk kısıtlamasız cumartesi gününde 41 çift dünya evine girdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise nikahını kıydığı çiftlere, en az 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar sonrasında kademeli normalleşme döneminin ilk kısıtlamasız hafta sonunda Gebze Belediyesi nikah dairesine başvuran ve işlemleri tamamlanan 41 çift, kıyılan nikahla dünya evine girdi. Normalleşme döneminin ilk cumartesi gününe denk gelen hafta sonu mutlu bir evliliğe 'evet' diyerek adım atan çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gün içerisinde 16 çiftin nikahını kıydı. Zinnur Büyükgöz, mutlu bir aile kurmanın adımını atan çiftlere iki cihan saadeti diledi. Nikahını kıydığı çiftlere Türk bayrağı, Kuran'ı Kerim ve kahve takımından oluşan hediyeleri sunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, evlilik cüzdanlarını da gelinlere takdim etti. Başkan Büyükgöz, devletin ve milletin ilelebet payidar olması için de çiftlere en az 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.

"Milletimize 41 tane yeni aile kazandırmış olduk"

Kısıtlamalardan sonra ilk cumartesi gününün oldukça yoğun geçtiğini belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bugün "41 kere maşallah" dedik. Yasakların kalktığı cumartesi gününde, belediyemize müracaat eden 41 tane gencimizin nikah işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten büyük bir yığılmanın, büyük bir beklentinin, ertelemelerin olduğunu gördük. Biz bugün itibariyle vatanımıza, milletimize 41 tane yeni aile kazandırmış, toplum üyesi olarak onları hayata uğurlamış olacağız. Dileğimiz; sağlık, sıhhat, huzur içerisinde yaşamaları, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza yaraşır ve yakışır bir şekilde evlatlar yetiştirmeleridir. Ailelerin sevincini, mutluluğunu gözlemledik. Yolları da bahtları da açık olsunlar" dedi.

"En az 3 tane çocuk nasip olsun"

41 çiftin 16'sının nikahını bizzat kendisinin kıydığını vurgulayan Büyükgöz, "Memur sıkıntısı nedeniyle 16 tane nikahı bizzat ben kıymış oldum. Bir gün içerisinde 16 tane gencimizin nikah işlemini gerçekleştirdim. Bu gerçekten yorucu bir işlemdi ama şu an itibariyle hiçbir yorgunluk hissetmiyorum. Çünkü yaptığımız iş insanların mutluluğunu görmek, onların heyecanını yaşamak. Dolayısıyla şuan da biz son derece dinç durumdayız. Belki zaman yeterli olsaydı çok daha fazlasını da kıyabilirdik. Tabii bütün nikah işlemlerinde biz gençlerimize tavsiyede bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da en önemli tavsiyelerinden birisi, onu şöyle sembolleştiriyoruz; 1 tane anne için, 1 tane baba için, 1 tane de vatanımız, milletimiz, devletimizin ilelebet payidar olması en az 3 tane çocuk nasip olsun diye dua ederek uğurluyoruz. Her şey gönüllerince olsun, her şey istedikleri gibi gerçekleşsin ama her şeyden önce karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörüye dayalı bir aile yuvasını kurmak ve onu yaşatmak kendilerine nasip olsun.