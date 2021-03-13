Kısıtlamasız hafta sonunda kayakseverler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı cumartesi günü merkeze gidenler, kayak yaparak gönüllerince eğlendi.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapıp keyifli zaman geçirdi.

Kovid-19 tedbirlerine uyarak aileleriyle kayak merkezine gelenler de çocuklarıyla kızakla kayıp eğlendi.

Kayakseverlerden Gizem Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu kısıtlamaların kaldırılmasıyla Palandöken'e geldiklerini söyledi.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla dışarı çıktıklarını ifade eden Yeşilyurt, "Palandöken en güzel eğlence yeri, açık ve güneşli havada burada bulunmak çok güzel. Buraya gelmemiz moral oldu. Çocuklarla uzun süre evdeydik. Dışarı çıkıp açık havada gezmek ve Palandöken'e gelip stres atmak çok güzel oldu. Kısıtlamaların kaldırılması bizlere çok iyi geldi." diye konuştu.

Fatih Şahin de kısıtlamaların kaldırılmasını sevinçle karşıladıklarını anlatarak, "Palandöken'de güneşli havada kayak yaparak stresimizi attık. Herkes kurallara uyarsa bu şekilde aktiviteleri daha çok yapabiliriz. İnşallah daha salgın olaylarıyla karşılaşmayız." dedi.