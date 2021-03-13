"Kısıtlamasız" ikinci cumartesi gününde hareketlilik gözlendi / Avcılar - Beylikdüzü - Son Dakika

"Kısıtlamasız" ikinci cumartesi gününde hareketlilik gözlendi / Avcılar - Beylikdüzü

13.03.2021 13:27

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, öğlen saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlarla hareketlendi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, öğlen saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlarla hareketlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul sakin başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası, saat 13.20 itibarıyla trafik yoğunluğunu yüzde 62 gösterdi.

Anadolu yakasında D100 karayolunun her iki yönünde de saban saatlerinde akıcı olarak trafiğin zaman zaman yoğunlaştığı gözlendi. Anadolu yakasının en yoğun bölgelerinden olan Bağdat Caddesi'nde de sabah saatlerinde sakinlik gözlenirken, bazı vatandaşların Caddebostan sahilinde yürüyüş ve spor yaptığı görüldü.

Vatandaşlar Beykoz'da da sahilleri ve koruları tercih etti. Özellikle deniz kenarında yürümeyi tercih eden vatandaşlar, balık ekmek satışı yapan işletmelere de ilgi gösterdi. Sokağa çıkan vatandaşların daha çok yaşlı bireylerden olduğu görüldü.

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı Üsküdar sahili ve meydanında da vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.

Ayrıca, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek koordinasyonundaki ekiplerce de kafe ve restoranlar denetlendi, çalışanlara ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik uyarılarda bulunuldu.

Sahil bölgelerinde hareketlilik

Kentin en hareketli bölgelerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de sabah saatlerinde görülen sakinlik yerini hareketliliğe bırakmaya başladı.

Arnavutköy, Bebek ve Baltalimanı gibi sahil bölgelerinde de zaman zaman trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü. Bu alanlarda sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı, bazılarının da balık tuttuğu gözlendi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda da henüz vatandaş yoğunluğu görülmezken, sokağa çıkan vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Avcılar ve Beylikdüzü'nde de sabah saatlerindeki akıcı trafik yerini yoğunluğa bıraktı. Özellikle vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği ve bu noktalarda da yoğunluğun arttığı görüldü.

Kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde hareketlilik gözlendi / Avcılar - Beylikdüzü
Kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde hareketlilik gözlendi / Avcılar - Beylikdüzü
Kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde hareketlilik gözlendi / Avcılar - Beylikdüzü
Kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde hareketlilik gözlendi / Avcılar - Beylikdüzü
Kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde hareketlilik gözlendi / Avcılar - Beylikdüzü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi, İstanbul, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kısıtlamasız' ikinci cumartesi gününde hareketlilik gözlendi / Avcılar - Beylikdüzü - Son Dakika


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