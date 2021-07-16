Kısıtlamasız ilk bayramı iple çekenler alışverişe koştu

Kocaeli'de geçen yıl pandemi kısıtlamaları olmadan bayram coşkusu yaşamak isteyen vatandaşlar, alışveriş için için kent merkezine akın etti. Şehir merkezinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı iple çektiklerini belirttiler.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde yoğunluklar oluştu. Bayram alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar kent merkezindeki mağaza ve marketlere akın etti. Geçen Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar sebebiyle bayram coşkusu yaşayamayan vatandaşlar, kısıtlamanın olmayacağı ilk bayram olan Kurban Bayramı'nı iple çekiyor. Kurban Bayramı'nı coşku ile yaşayacaklarını ifade eden vatandaşlar, pandemi kurallarına uyulması gerektiğini belirterek maske, mesafe ve hijyen konularına vurgu yaptı.

"Bayramı çok özledik, 2 senedir burnumuzda tütüyor"

Ailesi ile alışverişe çıktığını ve bayram coşkusunu çok özlediğini ifade eden Murat Gül isimli vatandaş, " Lüleburgaz'da ikamet ediyorum. Bayram nedeniyle sevdiklerimizin yanına geldik Kocaeli'ye annemizin yanına geldik. İki senedir pandemi olduğundan dolayı hep hüzünlüydü bayramlarımız ama şimdi buradayız, eşim ve çocuğumla beraber bayram alışverişine çıktık alışverişimizi yapıyoruz. Bayramı çok özledik 2 senedir burnumuzda tütüyor. Çok badireler atlattık. Covid olduk filyasyon ekiplerimizin sayesinde evimizde karantinada kaldık. Bayramı iple çekiyoruz şu anda. Vatandaşların aşılarını yaptırması lazım. Çok fazla kalabalıkta kalınmamalı ve maske mesafe kurallarına uyulmalı. Türk Milleti'nin bayramı kutlu olsun, nice güzel bayramlar diliyoruz" dedi.

"Geçen bayram evdeydik, büyüklerimize ziyarete gidemedik"

Geçen bayramın buruk geçtiğini ifade eden Yaşar Baytamur isimli vatandaş, bu bayramın daha coşkulu geçmesini umduğunu belirterek, "Pandemi 2 yıl sürdü. Pandemiden dolayı maddi manevi çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ben kendim müzisyenim yani işlerimize gidemedik, diğer arkadaşlarımız da işlerine gidemedi, eve kapandık. Geçen bayram evdeydik, büyüklerimize ziyarete gidemedik, ancak telefondan ulaştık o da tabi bizi mutsuz kıldı. Bu Kurban Bayramı'nda pandemi biraz düşüşe geçti. İnsanlarımız şimdi daha rahat alışveriş yapıyor. İnşallah bu bayram büyüklerimize gider bayramlarını kutlarız, çoluk çocuk parklara bahçelere gider. İnşallah herkes rahat rahat işine gücüne gider. Hijyene dikkat edelim, şimdi tatile gireceğiz. İyice maskemizi takmaya devam etmeliyiz. Mesela ben aşı oldum ama aşı oldum diye maskeni açmayacaksın" diye konuştu. - KOCAELİ