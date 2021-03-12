Kısıtlamasız ilk cumarteside AVM cirosu yüzde 30 arttı - Son Dakika

Kısıtlamasız ilk cumarteside AVM cirosu yüzde 30 arttı

12.03.2021 10:09
Kısıtlamasız ilk cumarteside AVM cirosu yüzde 30 arttı, System.String[]

Kademeli normalleşme ile İstanbul'da cumartesi günleri olan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Kademeli normalleşme ile İstanbul'da cumartesi günleri olan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. AVM'lerin en çok hafta sonu satış yaptığını söyleyen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "İlk kısıtlamasız cumarteside, kafe ve restoranların da tekrar faaliyete geçmesiyle ciromuz yüzde 30 arttı" dedi.

Çalışanların hafta sonu AVM'ye gidememesi, AVM'lerdeki restoranların sadece al-götür hizmet vermesi sebebiyle hafta içi ziyaretçi sayılarındaki düşüş kademeli normalleşme ile eski haline dönmeye hazırlanıyor. Sokağa çıkma yasağının kalktığı ilk cumartesi gününün Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, cirolarına olumlu etki ettiğini açıkladı.

EN ÇOK ALIŞVERİŞ YAPILAN KATEGORİLER

En çok alışveriş yapılan kategorilerin pandeminin başından beri spor giyim, teknoloji ve ev konsepti ürünler olduğunu söyleyen Isıgöllü, "İnsanlar 1 yıldır asgari seviyede hayatın içinde ve ağırlıklı olarak evlerine kapanmış durumda. Bu sebeple öteledikleri ve acil olmayan ihtiyaçlarını bu dönemde gidermeye başladılar. Kısıtlamaların kademeli olarak kalkmaya başlamasıyla tüm kategorilerde ciddi bir hareketlenme başladı. Okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla çocuk giyimi ve pandemi süresince en düşük kategori olan kadın giyim segmentinde son günlerde çok ciddi oranlarda ciro artışları yaşanıyor" diye konuştu.

Isıgöllü, "Hafta sonları AVM'lerin, alışveriş anlamında en verimli günleridir. Özellikle kış döneminde, toplam alışverişin yüzde 50'si hafta içi, yüzde 50'si hafta sonu gerçekleşiyor gibi düşünülebilir. Kafe ve restoranların da tekrar faaliyete geçmesi ve bu durumun psikolojik etkisiyle cumartesi günlerinin açılmış olması cirolarda yüzde 30'lar seviyesinde artış sağladı" dedi.

MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARI UYGULANIYOR

Hem AVM genelinde hem de mağazalarda, içeride aynı anda bulunabilecek kişi kapasitelerinin belirlendiğini hatırlatan Isıgöllü, "AVM yönetimleri, alışveriş merkezleri içerisindeki yüzlerce mağazada, ortak alanlarda, binlerce çalışan ve on binlerce ziyaretçinin sağlığı için kuralların uygulanmasını sağlamaya çalışıyor. Alışveriş merkezleri en baştan itibaren ilgili kamu otoriteleri tarafından neredeyse her gün denetleniyor. Aslında tedbirlerin tamamı insanların bireysel tedbirler almalarına dayanıyor. Herkes maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarını uyguladığında virüsün bulaşma ihtimali ortadan kalkıyor. Bu bilinç olduğunda, virüs etkisi ve vaka sayıları giderek azalacaktır. Dolayısıyla kısıtlamalar da kademeli olarak kaldırılarak normalleşme süreci hızlanacaktır" ifadelerini kullandı.


Kısıtlamasız ilk cumarteside AVM cirosu yüzde 30 arttı

Sokağa Çıkma Yasağı, Cumartesi, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kısıtlamasız ilk cumarteside AVM cirosu yüzde 30 arttı - Son Dakika Ekonomi


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