Kısıtlamasız ilk cumarteside Safranbolu hareketlendi - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü Safranbolu'da yoğunluk yaşandı.

Kontrollü normalleşme süreciyle cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hareketlilik yaşandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Safranbolu'ya gelen vatandaşlar, Tarihi Çarşı ve Hıdırlık Tepesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Tarihi Çarşı esnafı Onur Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamanın kaldırılmasının esnaf açısından olumlu olduğunu söyledi.

Ankara'dan gelen Tuğba Şahin de salgın nedeniyle uzun süredir hafta sonu dışarıya çıkamadıklarını, bu nedenle iki günlük tatilini Safranbolu'da geçirmek istediğini anlattı. Şahin, Safranbolu'nun çok güzel ve tarihi bir ilçe olduğunu kaydetti.

Hıdırlık Tepesi'ne çıkan Duygu Ülkü de Ankara'dan geldiğini ve Safranbolu'yu çok beğendiğini dile getirdi.

Safranbolu'ya 3 yıldır gelmek istediğini aktaran Ülkü, "Kısmet bugüneymiş. Kısıtlamanın kalkması da bir taraftan iyi oldu. Artık evlerde bunaldık." diye konuştu.