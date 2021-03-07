MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı - Son Dakika

MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı

07.03.2021 13:01

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttıKORONAVİRÜS risk haritasında 'düşük riskli iller' arasında yer alan Mardin'de 3,5 aylık sürenin ardından kısıtlamasız hafta sonu geçiriliyor.

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı

KORONAVİRÜS risk haritasında 'düşük riskli iller' arasında yer alan Mardin'de 3,5 aylık sürenin ardından kısıtlamasız hafta sonu geçiriliyor. Kent genelinde hareketlilik gözlenirken, Vali Mahmut Demirtaş, rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarını uyulması için çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 'düşük riskli iller' arasında yer alan Mardin'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Mavi renkli kentte 3.5 ay aradan sonra kısıtlamasız hafta sonunda yoğunluk yaşandı. İlkbahar havasının da etkili olduğu Mardin'e gelen turistler, kentin tarihi mekanlarını gezdi. Kafe ve restoranlardaki hareketlilik ise hem işletme sahiplerini hem de çalışanların yüzünü güldürdü.

Eşi ve çocuğuyla birlikte Malatya'dan Mardin'i görmeye geldiğini söyleyen Engin Özdemir, "Malatya'dan Mardin'i ziyarete geldik. Mardin çok güzel bir kent. Mardin'i tercih etmemizin en büyük nedeni buranın koronavirüs haritasında düşük riskli olmasıydı" dedi.

VALİDEN REHAVETE KAPILMAYIN UYARISI

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabında rehavete kapılınmaması uyarısında bulundu. Vali Demirtaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler doğrultusunda düşük riskli iller kategorisinde olmaya devam ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, rehavete kapılmadan Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına aynı hassasiyetle uymaya devam edelim. Hep birlikte başaracağız" dedi.

MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı

Sağlık Bakanlığı, Mahmut Demirtaş, Malatya, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı - Son Dakika


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