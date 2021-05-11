Kısıtlamaya aldırış etmeyen bir grup, '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü'nü kutladı - Son Dakika

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 2010 yılından bu yana kutlanan '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü' kısıtlamaya rağmen bir grup tarafından meşalelerle kutlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2010 yılından bu yana her 10 Mayıs'ta kutlanan, Balıkesir'in plaka numarasına atfen '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü' bu yıl koronavirüs salgınındaki artış üzerine ilan edilen 'Tam kapanma' dönemine denk geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaklaşık 15 kişilik bir grup, ellerinde meşalelerle sokağa çıkarak '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü'nü kutladı. Kutlamada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden grubun, maske kurallarına da uymadığı görüldü.Meşalelerle kutlama yapan grup, kısa süre sonra olaysız dağıldı.