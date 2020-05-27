Kısıtlamaya ara verilmesi ile dışarı çıkan çocuklara spor malzemesi hediyesi - Son Dakika

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi günler sonra sokağa çıkan çocuklara spor malzemesi hediye etti.



Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle haftanın belli günlerinde sınırlı saatlerde dışarı çıkma izni verilen çocuklar, günler sonra gelen iznin ardında büyük heyecan ve coşku yaşadı. Kentteki parklara ve oyun alanlarına akın eden çocuklar için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu mini bir sürpriz yaparak spor malzemesi hediye etti. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun görevlendirdiği belediye ekipleri, çocuklara spor giyim malzemeleri hediye ederek sevinçlerine sevinç kattı. Çocuklar, mini jestten dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Neşe içinde oynayan çocuklar güneşli bahar havasında parklarda doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. Bağlar Belediyesi, ayrıca ilçe genelindeki parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının bakımını yaparak yeniledi.



Çocuklarına sağlanan hijyenik ortam nedeniyle mutlu olan aileler, bu durum nedeniyle Bağlar Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - DİYARBAKIR