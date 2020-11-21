Kısıtlamaya dakikalar kala Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk - Son Dakika

Kısıtlamaya dakikalar kala Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk
21.11.2020 19:26
Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Cevizlibağ metrobüs durağında kalabalık oluştu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Cevizlibağ
metrobüs durağında kalabalık oluştu. Duraktaki kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 21 Kasım Cumartesi akşam saat 20.00'dan, Pazar sabah saat 10.00'a sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Duraktaki kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Ayrıca metrobüs araçlarında ve tramvayın içinde de kalabalık olduğu görüldü. Durakta otobüs bekleyen bir kişi, "Kısıtlamanın başlamasına 1 saat kaldı haliyle herkes evine gitmeye çalışıyor. Ben de Bahçelievler'de oturuyorum" diye konuştu.
- İstanbul
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