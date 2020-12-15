Kısıtlama öncesi ekmek almaya gitti, aracındaki, içinde 3 bin lira olan çantası çalındı - Son Dakika

Kısıtlama öncesi ekmek almaya gitti, aracındaki, içinde 3 bin lira olan çantası çalındı

15.12.2020 11:09
Kısıtlama öncesi ekmek almaya gitti, aracındaki, içinde 3 bin lira olan çantası çalındı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala fırına ekmek almaya giden Fatih B.'nin (50) kamyonetinden, içinde 3 bin lira, senet ve çeklerin bulunduğu çantası çalındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala fırına ekmek almaya giden Fatih B.'nin (50) kamyonetinden, içinde 3 bin lira, senet ve çeklerin bulunduğu çantası çalındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esatbey Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala caddeye kamyonetini park eden Fatih B., kapıları kilitlemeden fırına ekmek almaya gitti. Fatih B., 5 dakika sonra geri döndüğünde kamyonetteki çantasının çalındığını fark etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

'5 DAKİKA İÇİNDE ÇALDILAR'Çantasında 3 bin lira ile çek ve senetlerinin bulunduğunu kaydeden Fatih B., "Aracımı park ettim, fırına gidip ekmek alıp döndüm 5 dakika sonra. Geldiğimde çantamı çalmışlardı. Çantamın içerisinde pasaport, para, çek, senet, cüzdan gibi birçok kişisel ve değerli eşyam vardı. Günlük yaşamımızda kullandığımız ne varsa hepsi gitti. 3 bin lira nakit para ve hatırı sayılır çek ve senetlerim vardı. Ümidim hırsızların bir an önce yakalanması" dedi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kısıtlama öncesi ekmek almaya gitti, aracındaki, içinde 3 bin lira olan çantası çalındı
Kısıtlama öncesi ekmek almaya gitti, aracındaki, içinde 3 bin lira olan çantası çalındı
Kısıtlama öncesi ekmek almaya gitti, aracındaki, içinde 3 bin lira olan çantası çalındı

Kemalpaşa Mahallesi, İnegöl, Bursa, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama öncesi ekmek almaya gitti, aracındaki, içinde 3 bin lira olan çantası çalındı - Son Dakika


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