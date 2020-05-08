Kısıtlamaya dakikalar kala soluğu sokakta aldılar - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala vatandaşların çay molası verdiği görüldü.

İlçe merkezinde iftarın ardından sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak, çay molası verdiği görüldü. Kısıtlama başlayınca eve kapanacaklarını ifade eden kalorifer ateşçisi Argun Durgut, "Orucumuzu açtık, şu an keyifler iyi. Birazdan keyifler kaçacak. Çay içmeyi bırakıp evlere gideceğiz. Yine 2 gün karantinaya gireceğiz. Ama bu durum ne zaman bilmiyorum" dedi.

(İHA)