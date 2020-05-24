Kısıtlamaya hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye ceza yağdı - Son Dakika

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlanmasını hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye 8 bin TL trafik cezası kesildi.



Edinile bilgilere göre, kent merkezinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü O.K., ekiplerin kovalamacası sonrası Dörteylül Mahallesi Fatih caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu ve sokağa kısıtlanmasını hiçe saydığı tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan, alkometreyi üflememekten, dur ihtarına uymamaktan ve sokağa çıkma izni bulunmamasından dolayı toplamda 8 bin 889 lira para cezası uygulandı. Öte yandan sürücünün kullandığı araç çekiciyle otoparka çekildi. - SİVAS