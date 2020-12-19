Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza - Son Dakika

Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

19.12.2020 19:49

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yağışlı havaya rağmen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamaya devam ederek, kısıtlamayı ihlal eden araçları kontrol etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yağışlı havaya rağmen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamaya devam ederek, kısıtlamayı ihlal eden araçları kontrol etti.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'de kısıtlamayı ihlal edenlere yönelik kent merkezinde uygulama gerçekleştirildi. Şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri Rıhtım Caddesinde, eski otogar kavşağında uygulama yaptığı esnada yağmur başladı. Yağışın durduramadığı uygulamada, kısıtlamayı ihlal eden 8 kişiye 3 bin 150 liradan 25 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor Gaziantep'te 3. gol geldi! Fenerbahçe yeniden geriye düştü Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek
Son Dakika: Tedbirler işe yaradı, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti: 29 Ekim günü koronadan 241 kişi vefat etti, 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Tedbirler işe yaradı, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti: 29 Ekim günü koronadan 241 kişi vefat etti, 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu         
18:53
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı         
17:52
Çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi Çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi         
17:35
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Ağaç kütüklerini sanat eserine çevirip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor Ağaç kütüklerini sanat eserine çevirip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor         
12:49
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 19:59:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağışın durduramadığı uygulamada kısıtlamayı ihlal edenlere ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei