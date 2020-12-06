Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı - Son Dakika

Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı

06.12.2020 14:41
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı, System.String[]

BURSA'da ehliyetsiz Yanılmaz T. (34), sokak kısıtlamasını ihlal ederek, karantinadaki arkadaşının aracıyla eşini alıp, gezmeye çıktı.

BURSA'da ehliyetsiz Yanılmaz T. (34), sokak kısıtlamasını ihlal ederek, karantinadaki arkadaşının aracıyla eşini alıp, gezmeye çıktı. Kontrol noktasında polise yakalanan Yanılmaz T., Covid-19 hastası arkadaşını arayarak, aracını gelip, almasını istedi. Polis, buna engel olurken, üçüncü kez ehliyetsiz yakalandığını itiraf eden Yanılmaz T. ve eşi H.T. hakkında cezai işlem uygulandı.

Bursa'da eşiyle birlikte sokak kısıtlamasını ihlal ederek, karantinadaki arkadaşından aldığı otomobille dolaşmaya çıkan Yanılmaz T., kontrol noktasında durduruldu. Polis ekipleri, Yanılmaz T.'den izin belgesini göstermesini istedi. Belgesinin olmadığını söyleyen Yanılmaz T. ile ilgili yapılan sorgulamada, ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı. Ekipler, gerekli işlemlerin yapılması için kontrol noktasına trafik polisi çağırdı.

COVID-19 HASTASI ARKADAŞINDAN GELMESİNİ İSTEDİOlay yerine gelen trafik polisi, ehliyetsiz Yanılmaz T.'ye aracın kime ait olduğunu sordu. Yanılmaz T. de ekiplere otomobilin arkadaşına ait olduğunu ve ödünç aldığını söyledi. Ekipler, bunun üzerine Yanılmaz T.'ye aracın kendisine teslim edilemeyeceğini, araç sahibinin gelerek, alabileceğini söyledi. Yanılmaz T. ise Covid-19 hastası araç sahibi arkadaşını arayarak, uygulama noktasına gelmesini istedi. Ekiplerin 'Arkadaşının sokağa çıkma izni var mı?' diye sorması üzerine Yanılmaz T., testinin pozitif olduğunu, otomobili almak için evden çıkacağını belirtti. Ekipler, daha sonra Yanılmaz T.'ye aracın trafik otoparkına çekileceğini, sahibinin karantina nedeniyle evinden çıkmaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşını bir kez daha arayarak, gelmemesini söyleyen Yanılmaz T., bir süre sonra ekiplere farklı zamanlarda 3 kere ehliyetsiz yakalandığını da itiraf etti.OTOMOBİLİN KARANTİNADAKİ SAHİBİNE DE CEZA UYGULANDI

Ekipler, otomobilin plaka sorgusunu yaptıkları sırada aracın sigortasının olmadığını belirledi. Alkolmetre üfletilen Yanılmaz T.'nin alkolsüz olduğu belirlendi. Polisler, Yanılmaz T.'ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 lira, 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan ise 2 bin 473 lira olmak üzere toplam 5 bin 623 lira, eşi H.T.'ye ise kısıtlama ihlali nedeniyle 3 bin 150 lira ceza kesti. Trafik polisi, aynı zamanda araç sahibine de otomobilini ehliyetsiz sürücüye verdiği gerekçesiyle 2 bin 473 lira, aracın sigortasının olmaması nedeniyle de 132 lira olmak üzere toplam 2 bin 605 lira cezai işlem uyguladı.


Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı
Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı

Koronavirüs, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Covid-19 hastası arkadaşını aradı - Son Dakika


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