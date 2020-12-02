Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler - Son Dakika

Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler

02.12.2020 00:12

Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar.

Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler

BURSA - Bursa'da da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezip, uyuşturucu içen 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince uygulama noktasında durduruldu. Gözaltına alınan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere "ne çekiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yaptıkları merkez Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı'nda 16 EK 927plakalı otomobili durdurdu. Edinilen bilgiye göre, otomobilin içerisindeki 4 kişiye, izin belgelerini sordu. Ancak 4 kişi, izin belgeleri olmadığını belirtti. Otomobildeki kişilerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçtakileri aşağı indirerek, otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatı buldu. İsimleri B.Ö., M.K., H.Y. ve M.Ö. olduğu tespit edilen 1'i kadın 4 şüpheliye, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 186 TL'den toplamda 12 bin 744 TL para cezası uygulandı.

Otomobilde bulunan uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler
Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler
Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler
Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler
Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler
Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler
Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler
Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler
Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler
Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler
Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamaya rağmen uyuşturucu madde ile polis çevirmesine takıldılar... Kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdiler - Son Dakika


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