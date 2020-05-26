Kısıtlamaya rağmen ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar - Son Dakika

Kısıtlamaya rağmen ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar

Kısıtlamaya rağmen ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar -Vatandaşların kısıtlamayı hiçe saydığı anlar kamerada Arnvutköy'de kısıtlamanın son gününde vatandaşlar, ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadı.

Kısıtlamaya rağmen ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar -Vatandaşların kısıtlamayı hiçe saydığı anlar kamerada İSTANBUL - Arnvutköy'de kısıtlamanın son gününde vatandaşlar, ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadı. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında arife gününden itibaren Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda vatandaşlar kısıtlamanın son gününde mangal yaktı. Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maske de takmayan vatandaşlar, futbol oynadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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