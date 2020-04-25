Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza yağdı - Son Dakika
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Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza yağdı

6 saat önce

Gaziantep emniyeti korona virüs tedbirleri ile kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza yağdı, System.String[]

Gaziantep emniyeti korona virüs tedbirleri ile kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 bin 204 şahsa ve 90 iş yerine idari yaptırım uygulanırken 88 sürücü hakkında ise tutanak tutuldu.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce il merkezi ve şehirler arası kara yollarında yapılan trafik kontrollerinde, bin 32 araç kontrol edildi. Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren toplamda 119 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken, 16 araç trafikten men edildi. İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il merkezinde yapılan trafik kontrollerinde 300 araç kontrol edilirken 88 sürücüye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden tutanak tutuldu.


Uyuşturucu ile mücadele devam ediyor


Kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında ise 12 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 11 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 30 aranan şahıs yakalandı.


Sokağa çıkan 5 bin 204 kişiye işlem yapıldı


Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Gaziantep'te kısıtlamaya uymayarak sokağa çıkan 5 bin 204 şahsa ve 90 iş yerine idari yaptırım uygulandı.


Toplum destekli polisler şehit ailelerini unutmadı


Korona virüs ile mücadele kapsamın da kent genelinde alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda şehit aileleri ziyaret edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 01:06 Kaynak: İHA

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