Kısıtlamaya rağmen sokakta ata bindi - Son Dakika

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kordon'daki çimlere sosyal mesafenin sağlanması için çekilen beyaz çemberler boş kaldı. Gültepe semtinde ise bir kişinin boş yolda ata bindiği görüldü.

Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürdü. Kısıtlama uymayan kişilere cezai işlem uygulandı. Kordon'daki çimlere sosyal mesafenin sağlanması için çekilen beyaz çemberler boş kaldı.Ayrıca, Gültepe semtinde, bir kişinin boş yolda ata bindiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.