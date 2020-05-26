Kısıtlamaya rağmen toplanıp 'çiftetelli' oynadılar - Son Dakika

Kısıtlamaya rağmen toplanıp 'çiftetelli' oynadılar

- Osmaniye'de Romen vatandaşlar toplanıp çiftetelli oynadı

OSMANİYE - Tüm Türkiye bayram boyunca sokağa çıkma kısıtlaması yaşarken Osmaniye'de Romen vatandaşların yaşadığı mahallede bir evin bahçesinde toplananlar orkestra kurup çiftetelli oynadı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Osmaniye'nin Yeşilyurt Mahallesinde bir evin bahçesinde toplanan Romen vatandaşlar orkestra kurup müzik eşliğinde göbek atıp uzun süre oynadılar. Ara ara silahların da ateş edildiği mahalleye ihbar üzerine polis ekipleri gelip kalabalık grubu uyarılarla dağıtmaya çalıştı. Tüm bu anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.