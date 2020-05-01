Kısıtlamaya rağmen trafiğe çıkan sürücü tutanağı imzalamak istemedi - Son Dakika

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Kısıtlamaya rağmen trafiğe çıkan sürücü tutanağı imzalamak istemedi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00 itibariyle başladı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00 itibariyle başladı. 30 Büyükşehir ve akciğer hastalığının en fazla görüldüğü Zonguldak'da uygulanan kısıtlamanın denetimleri megakent İstanbul'da başladı. Bostancı köprüsü mevkinde oluşturulan polis kontrol noktasında trafik tek şeritten sağlanırken ekipler sürücülerin belgelerini kontrol etti.
İdari ceza uygulanan kişi imza atmak istemedi
Gece yarısından sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlaması için D-100 karayolunda polis ekipleri kontrol noktası oluşturdu. Sağlık, basın ve fırın çalışanlarının geçişine izin verilirken istisnai kişiler arasında yer almayan bir vatandaş uzun süre polis ekiplerine dil döktü. Genelgedeyi uygulamak zorunda olduklarını belirten ekipler sürücünün kimliğini alarak Hıfzıssıhha kanunu gereği cezai işlem uyguladı. Tutanağı dolduran polis memurunun imza istemesi üzerine 'Ceza tutarı ne kadar?' diye soran vatandaşa polis, 'Biz tutanağı tutuyoruz, Kaymakamlık alt ve üst limitten cezayı belirliyor' yanıtını verdi. Bunun üzerine vatandaş imzalamak istemediğini söyledi. Ekipler yönetmeliğin gereğini yaparak vatandaşa cezai işlem uyguladı. Denetimler 3 Mayıs gecesi kısıtlamasının sona ereceği 00.00'e kadar devam edecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 02:46 Kaynak: İHA
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