Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yoğunluk - Son Dakika

Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yoğunluk
İSTANBUL - Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala bir birçok nokta trafik yoğunluğu yaşandı. Şirinevler E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüs önlemler genişletilerek devam ediyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşandı. Şirinevler E-5 karayolunda oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.