Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu - Son Dakika

Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu
04.12.2020 19:03
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala uzun araç kuyrukları oluştu.
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala uzun araç kuyrukları oluştu.
İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimlerini artırdı. Kentte kısıtlama öncesi uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekipler, kısıtlama öncesi insan kalabalıklığının yoğun olduğu meydan, cadde, pazar ve çarşılarda görev aldı. Trafiğin yoğun olduğu Fomara Meydanı'nda ekipler yolları açabilmek için yoğun çaba sarfetti. - BURSA
Son Dakika Suarez'in İtalya'daki tartışmalı dil sınavına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Canlı anlatım Ankara'da dağlık arazide insana ait kesik baş bulundu Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, hayatını kaybetti Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu