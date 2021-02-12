Kısıtlamaya saatler kala Uludağ'da yine aynı manzara - Son Dakika

Sayılı kayak merkezlerinin arasında yer alan Uludağ, hafta sonu kısıtlamasına saatler kala yine yoğun bir güne tanıklık etti.

Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala, Uludağ'a akın eden Bursalılar veya yakın illerdeki vatandaşlar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Kimi kayak takımlarıyla düşe kalka kaymaya çalışırken, kimi ise sadece beyazın vermiş olduğu huzuru seyretti. Otelde konaklayanların da pistlere gelmesiyle zirvede adım atacak yer kalmadı.

Günübirlik gelen vatandaşlar, pistlerin haricinde kızakla kayılan alanda da eğlencenin doruğuna çıktı. Kimi kızaktan düştü, kimi tümseklerden atlamanın heyecanını yaşadı. Günübirlik gelen vatandaşlar, "Uludağ her zaman çok güzel bir yer. Fırsat buldukça çıkmaya çalışıyoruz. Ama bir de kayak yapmayı bilsek daha zevkli olacak. Herkesin görmediyse buraları görmesi gerekiyor" dedi.

Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği Başkanı Yahya Usta ise, "Uludağ'ın havası belli olmuyor. Bir gün kar yağışı aralıksız devam ediyor. Ancak bir gün gelip güneş açıyor. Ancak şu anda yağan kar yağışı ve beklenen kar yağışı bizim sezonunu tamamlamamıza yeter. Hafta sonu beklenen yoğun kar yağışının da burada etkili olacağını sanmıyorum. Şu an hava kayak yapmaya çok elverişli" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumunda pazar gününden itibaren ise kar yağışı beklendiğini açıkladı. Uludağ'da sıcaklığın en yüksek sıfırın altında 8, en düşük sıfırın altında 9 derece olması beklenirken, kar kalınlığı 9 santimetre artarak 43 santimetreye yükseldi.

Uludağ yolunda etkili olan sis, görüş mesafesini kısaltırken sürücülere de zor anlar yaşattı.

(Abdullah Çibir/İHA)