Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti - Son Dakika

Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
04.12.2020 18:09
Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti Korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar marketlere akın etti.
Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
İSTANBUL - Korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar marketlere akın etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar marketlere akın etti. Bugün saat 21.00'den Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar mesainin bitimiyle birlikte alışveriş yapmak için marketlere gitti. Beyoğlu'nda bulunan bir marketin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
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