Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
31.12.2020 15:25
Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşını kapsayacak şekilde 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlamaya saatler kalan Esenyurt'ta AVM önünde vatandaşların alışveriş kuyruğu havadan görüntülendi.
Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
İSTANBUL - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşını kapsayacak şekilde 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlamaya saatler kalan Esenyurt'ta AVM önünde vatandaşların alışveriş kuyruğu havadan görüntülendi.
Korona virüs salgını ile mücadele amacıyla 81 il genelinde bugün akşam saat 21.00 itibariyle 4 gün sürecek olan kısıtlama öncesinde vatandaşlar Esenyurt'ta alışveriş merkezi (AVM)'ye akın etti. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce süren kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.
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