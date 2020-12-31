Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu

Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşını kapsayacak şekilde 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlamaya saatler kalan Esenyurt'ta AVM önünde vatandaşların alışveriş kuyruğu havadan görüntülendi.

Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu İSTANBUL - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşını kapsayacak şekilde 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlamaya saatler kalan Esenyurt'ta AVM önünde vatandaşların alışveriş kuyruğu havadan görüntülendi. Korona virüs salgını ile mücadele amacıyla 81 il genelinde bugün akşam saat 21.00 itibariyle 4 gün sürecek olan kısıtlama öncesinde vatandaşlar Esenyurt'ta alışveriş merkezi (AVM)'ye akın etti. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce süren kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.

Son Dakika

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi

Soğuk Savaş'ın en ünlü ajanı için Rus kanalları yayın kesti; Putin dev bir çelenk gönderdi

2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Orkun Işıtmak ve Barış Özcan zirve için yarıştı

Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı

Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi

Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı

Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak