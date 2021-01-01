Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
01.01.2021 00:09
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşını kapsayacak şekilde 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlamaya saatler kalan Esenyurt'ta AVM önünde vatandaşların alışveriş kuyruğu havadan görüntülendi.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşını kapsayacak şekilde 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlamaya saatler kalan Esenyurt'ta AVM önünde vatandaşların alışveriş kuyruğu havadan görüntülendi.
Korona virüs salgını ile mücadele amacıyla 81 il genelinde bugün akşam saat 21.00 itibariyle 4 gün sürecek olan kısıtlama öncesinde vatandaşlar Esenyurt'ta alışveriş merkezi (AVM)'ye akın etti. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce süren kuyruk drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL
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