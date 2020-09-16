Kısıtlamaya takılıp maaşını çekemeyen yaşlı amca: "Amcan 65 yaş üzeri ama rakip tanımaz" - Son Dakika

Kısıtlamaya takılıp maaşını çekemeyen yaşlı amca: "Amcan 65 yaş üzeri ama rakip tanımaz"

Kısıtlamaya takılıp maaşını çekemeyen yaşlı amca: "Amcan 65 yaş üzeri ama rakip tanımaz" Kısıtlamaya uymayan yaşlı adam, 'c'est fait' (bitti) diyerek gazetecilere Fransızca dersi verdi Antalya'da saat 10.00-17.

Kısıtlamaya takılıp maaşını çekemeyen yaşlı amca: "Amcan 65 yaş üzeri ama rakip tanımaz"

Kısıtlamaya uymayan yaşlı adam, 'c'est fait' (bitti) diyerek gazetecilere Fransızca dersi verdi

ANTALYA - Antalya'da saat 10.00-17.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzerin vatandaşlardan bazıları getirilen kısıtlama dışındaki saatlerde bankadan maaş çekmeye geldi ancak görevliler tarafından içeriye alınmadı. Maaşını çekemeyen vatandaşlardan birisiyse gazetecilere, 'Amca 65 yaşın üzeri ama yazı yazmakta ve gazete okumakta üniversite öğrencilerinde bile rakip tanımam dedi. Yaşlı adam gazetecilerin yaş sorusuna ise, Fransızca 'c'es fait (bitti)' diye cevap verdi.

Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Antalya'da bulunan tüm kamu kurum ve kuruşlarına, bankalarda çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınacak. Kararlar doğrultusunda daha önce sosyal mesafe kurallarına uyarak maske takıp her gün saat 06: 00-24: 00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların da sokağa çıkışları 10: 00-17: 00 saatleri arasıyla kısıtlandırıldı.

"c'est fait"

Bugün ise sabah erken saatlerde nadir de olsa bazı 65 yaş ve üstü vatandaşların sokaklarda olduğu gözlendi. Bazı yaşlı vatandaşlar erken saatte maaş çekmek için bankaya geldiler ancak banka görevlileri tarafından kısıtlama gerekçe gösterilerek içeriye alınmadılar. Bu durumaysa yaşlı bir vatandaş tepki gösterdi. Yaş kısıtlamasına takıldığı için eve gönderildiğini belirten vatandaş, "Kısıtlamanın olduğunu biliyorum. Amcan 65 yaşın üzerinde fakat yazı yazmak ve gazete okumakta üniversite öğrencilerinde bile rakip tanımıyorum. Kanun böyle deyip geri gönderdiler. Eve gidiyorum şimdi." Dedi.

Yaşlı adam maaş mı çekecektiniz sorusuna, da 'O sırdır, konuşulmaz" diyerek cevap verdi. Fransızca sözlerini sürdüren yaşlı adam, yaş sorusuna 'c'est fait' (bitti) şeklinde cevap verdi. Saati 10.00 zanneden yaşlı bir çiftse, gazetecilerden saatin 09.50 olduğunu öğrenince evlerine doğru gitmeye koyuldu.

Kısıtlamaya takılıp maaşını çekemeyen yaşlı amca: Amcan 65 yaş üzeri ama rakip tanımaz

Üniversite, Fransızca, Antalya, Gazete, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kısıtlamaya takılıp maaşını çekemeyen yaşlı amca: 'Amcan 65 yaş üzeri ama rakip tanımaz' - Son Dakika

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