Kısıtlamaya takılıp maaşını çekemeyen yaşlı adam: "Amcan 65 yaş üzeri ama üniversitelileri rakip... - Son Dakika

Antalya'da saat 10.00-17.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan bazıları kısıtlama dışındaki saatlerde bankadan maaş çekmeye geldi ancak görevliler tarafından içeriye alınmadı. Maaşını çekemeyen vatandaşlardan birisiyse gazetecilere, 'Amcan 65 yaşın üzeri ama yazı yazmakta ve gazete okumakta üniversite öğrencilerinde bile rakip tanımam dedi. Yaşlı adam gazetecilerin yaş sorusuna ise Fransızca 'c'es fait (bitti)' diye cevap verdi.

Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Antalya'da bulunan tüm kamu kurum ve kuruşlarına, bankalarda çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınacak. Kararlar doğrultusunda daha önce sosyal mesafe kurallarına uyarak maske takıp her gün saat 06.00-24.00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların da sokağa çıkışları 10.00-17.00 saatleri ile kısıtlandı.

"c'est fait"

Bu sabah erken saatlerde bazı 65 yaş ve üstü vatandaşların sokaklarda olduğu gözlendi. Bazı yaşlı vatandaşlar erken saatte maaş çekmek için bankaya geldiler ancak banka görevlileri tarafından kısıtlama gerekçe gösterilerek içeriye alınmadılar. Bu duruma yaşlı bir vatandaş tepki gösterdi. Yaş kısıtlamasına takıldığı için eve gönderildiğini belirten vatandaş, "Kısıtlamanın olduğunu biliyorum. Amcan 65 yaşın üzerinde fakat yazı yazmak ve gazete okumakta üniversite öğrencilerini bile rakip tanımıyorum. Kanun böyle deyip geri gönderdiler. Eve gidiyorum şimdi" dedi.

Yaşlı adam "Maaş mı çekecektiniz" sorusuna ise "O sırdır, konuşulmaz" diyerek cevap verdi. Sözlerini Fransızca sürdüren yaşlı adam, yaş sorusuna 'c'est fait' (bitti) şeklinde cevap verdi.

Saati 10.00 zanneden yaşlı bir çiftse, gazetecilerden saatin 09.50 olduğunu öğrenince evlerine gitti. - ANTALYA