Kısıtlamaya uyan Bingöl sessizliğe büründü - Son Dakika

Kısıtlamaya uyan Bingöl sessizliğe büründü

BİNGÖL - Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyulan Bingöl'de, kent havadan görüntülendi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de tüm vatandaşlar uydu.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23, 24, 25 ve 26 Mayısta 81 il genelinde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Alınan karar doğrultusunda Arife günü başlayan ve Ramazan Bayramında da devam eden uygulama da Bingöllü vatandaşlar arefe ve bayramda cadde ve sokakları boş bırakıp evlerine çekildi. Zorunlu ve nöbetçi yerlerin açık olduğu kent, havadan görüntülendi.

Kentte Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler belirli bölgelerde ise 24 saat aralıksız mesai yaptı.Kentin birçok noktasında önlem alınırken, sokağa çıkma muafiyeti olan vatandaşlar dışında kurallara uyulduğu bildirildi.