Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: "Osman ağabeyi merak etmiştim" - Son Dakika

Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: "Osman ağabeyi merak etmiştim"

08.12.2020 22:45

- Kısıtlamaya uymadı, alkollü araç kullandı, "Osman ağabeyi merak etmiştim" dedi Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü "Neden çıktın?

- Kısıtlamaya uymadı, alkollü araç kullandı, "Osman ağabeyi merak etmiştim" dedi

AKSARAY - Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü "Neden çıktın?" sorusuna, "Osman ağabeyi merak etmiştim" diye cevap verdi. Polisin araca bindirdiği sırada "Sigaranı at" dediği alkollü sürücü, sigaranın ucunu kırarak boşa gitmesin diye cebine koyması dikkat çekti.

Olay, Pınar Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AAD 456 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetten inen sürücü Cemalettin K. hemen kamyonetin yan kapısını açarak kamyonetin içerisinde bulunan çiçekleri aldı. Çiçekçi olduğunu ifade eden alkollü sürücü elindeki çiçekleri tekrar kamyonete bırakırken, basın mensuplarının "Kısıtlamada neden sokağa çıktın" sorusuna, "Osman ağabeyi merak etmiştim. O da sordu ki Muazzez abla nerede diye" cevap verdi. Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfrederek fiziksel müdahalede bulunan alkollü sürücü polis ekiplerince araca bindirilmek istendi. Polisin alkolü sürücüyü araca bindirdiği sırada "Sigaranı at" demesi üzerine sürücü sigaranın ateşli bölümünü kırıp cebine koyması dikkat çekti. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 128 TL, sokağa çıkma kısıtlamaya uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: Osman ağabeyi merak etmiştim
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: Osman ağabeyi merak etmiştim
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: Osman ağabeyi merak etmiştim
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: Osman ağabeyi merak etmiştim
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: Osman ağabeyi merak etmiştim
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: Osman ağabeyi merak etmiştim
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: Osman ağabeyi merak etmiştim
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: Osman ağabeyi merak etmiştim
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: Osman ağabeyi merak etmiştim
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: Osman ağabeyi merak etmiştim

Emniyet Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Aksaray, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Osman ağabeyi merak etmiştim' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti 20 yaşındaki genç, kavga ettiği yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı
Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor         
23:06
Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı         
22:49
Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi         
22:00
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu         
21:09
Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor         
20:37
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 23:22:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: "Osman ağabeyi merak etmiştim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei