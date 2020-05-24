Kısıtlamaya uymayan 102 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Kısıtlamaya uymayan 102 kişiye ceza kesildi

BOLU - Bolu'da, 23 Mayıs tarihinden itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından bu yana 102 kişiye toplam 46 bin 500 lira para ceza kesildi.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü nedeni ile Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit, açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 23 Mayıs tarihinden bu yana Bolu'da, 102 kişiye güvenlik güçleri tarafından işlem yapıldığını söyleyen Vali Ümit, toplamda 46 bin 500 lira ceza kesildiğini açıkladı. Vali Ümit'in açıklaması şu şekilde:

"Sokağa çıkma yasağı Cuma günü saat 24.00'ten itibaren başladı. Dün saat 10.00 ile 17.00 arasında alışverişler yapılabiliyordu. Yürüyüş mesafesinde ki market, kasap, manavlardan ihtiyaçlar karşılandı. Dün saat 17.00'den itibaren kısıtlama tam anlamıyla uygulamaya konuldu. 81 ve bizim de vilayetimizde dahil olarak. Sokağa çıkma kısıtlaması süresinde hem merkezimizde hem de ilçelerimizde hayatın idamesi için gerekli olan sağlık, güvenlik ve temel ihtiyaçların karşılanması konusunda tüm tedbirler alındı, planlar yapıldı ve uygulamaya konuldu. Bu süre içerisinde bu saate kadar 102 vatandaşımız kuralları ihlal ettikleri sebebiyle kendilerine güvenlik kuvvetlerimiz tarafından idari ceza yazıldı. Bana verilen bilgiye göre 46 bin 500 lira ceza yazılmış durumda."