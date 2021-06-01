Kısıtlamaya uymayan 25 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Bolu'da korona virüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kent merkezi ve D-100 Karayolu üzerinde Mayıs ayının son hafta sonu denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde izinsiz sokağa çıktıkları belirlenen 25 kişiye, korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmekten 22 bin 500 lira para cezası uygulandı. - BOLU

Bolu 'da Mayıs ayının son hafta sonu denetimlerinde kurallara uymayan 25 kişiye 22 bin 500 lira para cezası uygulandı.

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