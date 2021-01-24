Kısıtlamaya uymayan çocukların bisikletle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti - Son Dakika

Kısıtlamaya uymayan çocukların bisikletle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

24.01.2021 10:18

Kısıtlamaya uymayan çocukların bisikletle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü bir araya gelen onlarca çocuğun bisikletli tehlikeli yolculuğu pes dedirtti.

Kısıtlamaya uymayan çocukların bisikletle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

GAZİANTEP - Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü bir araya gelen onlarca çocuğun bisikletli tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar, her hafta aynı durumun yaşandığını belirterek, yetkililerin duruma önlem almasını istedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Gaziantep'te kaydedilen görüntüler pes dedirtti. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bisikletlerine binen onlarca çocuk, Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Bulvarı'ndaki tehlikeli yolculuklarıyla yürekleri ağza getirdi. Genelgeyle kapsam dışında tutulan vatandaşların araçlarıyla trafik yoğunluğu oluşturduğu bulvarda, kısıtlamaya rağmen bisikletleriyle yarış yapan çocuklar çevredekilerin de tepkisini çekti. Bulvar üzerinde yokuş aşağı bisiklet üzerinde uzanarak yolculuk yapan çocukların tehlikeli bir şekilde trafikte seyir etmesi tepki çekti. Vatandaşlar tarafından görüntülendiklerini fark eden çocuklar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Her hafta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aynı durumla karşılaştıklarını söyleyen çevre halkı ise, duruma tepki göstererek yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

Kısıtlamaya uymayan çocukların bisikletle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti
Kısıtlamaya uymayan çocukların bisikletle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti
Kısıtlamaya uymayan çocukların bisikletle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti
Kısıtlamaya uymayan çocukların bisikletle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamaya uymayan çocukların bisikletle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı İstanbul'da hava durumu bir gecede değişecek: Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı bekleniyor 2 çocuk annesi oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi
Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi         
10:29
Sosyal medya yasası şirketleri dize getirdi! Temsilcilik açıldı, sıra telif hakkında Sosyal medya yasası şirketleri dize getirdi! Temsilcilik açıldı, sıra telif hakkında         
10:08
Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım         
10:03
Anne ve babası gözleri önünde öldürülen çocuk, hala yaşadıklarını sanıyormuş Anne ve babası gözleri önünde öldürülen çocuk, hala yaşadıklarını sanıyormuş         
09:32
Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı         
09:04
Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir         
08:53
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu         
00:59
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu         
22:04
Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek         
19:23
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 10:34:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamaya uymayan çocukların bisikletle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei