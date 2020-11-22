Kısıtlamaya uymayan pastaneye ve alışveriş yapan kişiye ceza kesildi - Son Dakika

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen satışa devam eden pastaneye ve alışveriş yapan kişiye ceza kesildi. Alışveriş yapan M.U., "Ben bunu hak etmedim. Yasak mı var? Kısıtlama değil mi?" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürürken, Körpeçler Mahallesi'nde bir pastanenin paket servis dışında alışverişe izin verdiği ihbarı alındı. Pastaneye giden polis ekipleri, M.U isimli vatandaşı alışveriş sırasında yakaladı. M.U. ceza yazılacağını öğrenince, "Ben bunu hak etmedim. Ben suç işlemedim. Yasak mı var? Kısıtlama değil mi? Yasak olur mu? Dışarı çıkmadım. Zaten dükkandan geliyorum. Açık diye uğrayıp alayım dedim. Benim buraya geldiğimde 2 dakika vardı. Bu kadar da olmaz. Bizi sıkmayın arkadaş." dedi. Polis ekipleri iş yerine kural dışı satış yaptığı için 3 bin 150, M.U.'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı.