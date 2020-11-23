Kısıtlamaya uymayan pastaneye ve alışveriş yapan kişiye ceza kesildi (2) - Son Dakika

KISITLAMAYI İHLAL EDEN VE MASKE TAKMAYAN KİŞİLERE CEZA UYGULANDI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, saat 20.00'den sonra D-655 Karayolu üzerinde kısıtlamaya yönelik yaptığı denetimlerde bir aile uygulamaya takıldı. Araçta bulunan 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza kesilirken otomobilden inen bir kadın basın mensuplarına, "Ben poz vereyim size. Maskemi çıkarıyım mı? Tüh." diye tepki gösterdi. Ayrıca uygulamayı gören bir otomobil sürücüsü de hızla yolda dönerek ters istikamette kaçtı. Yapılan uygulamalarda 3 kişiye ise maske takmamalarından dolayı toplam 2 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.