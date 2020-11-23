Kısıtlamaya uymayan pastaneye ve alışveriş yapan kişiye ceza kesildi (2) - Son Dakika

Kısıtlamaya uymayan pastaneye ve alışveriş yapan kişiye ceza kesildi (2)
23.11.2020 00:06
KISITLAMAYI İHLAL EDEN VE MASKE TAKMAYAN KİŞİLERE CEZA UYGULANDI Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, saat 20.00'den sonra D-655 Karayolu üzerinde kısıtlamaya yönelik yaptığı denetimlerde bir aile uygulamaya takıldı.
KISITLAMAYI İHLAL EDEN VE MASKE TAKMAYAN KİŞİLERE CEZA UYGULANDI
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, saat 20.00'den sonra D-655 Karayolu üzerinde kısıtlamaya yönelik yaptığı denetimlerde bir aile uygulamaya takıldı. Araçta bulunan 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza kesilirken otomobilden inen bir kadın basın mensuplarına, "Ben poz vereyim size. Maskemi çıkarıyım mı? Tüh." diye tepki gösterdi. Ayrıca uygulamayı gören bir otomobil sürücüsü de hızla yolda dönerek ters istikamette kaçtı. Yapılan uygulamalarda 3 kişiye ise maske takmamalarından dolayı toplam 2 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.
Son Dakika Bursa Valiliği, "Restoran bakan yardımcısı için açıldı" iddiasını yalanladı Duayen sanatçı Haldun Dormen koronavirüse yakalandı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi