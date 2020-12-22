Kısıtlamaya uymayan şahıslarda silah ve uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Kısıtlamaya uymayan şahıslarda silah ve uyuşturucu bulundu

22.12.2020 06:07
Kısıtlamaya uymayan şahıslarda silah ve uyuşturucu bulundu, System.String[]

Bursa'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama noktasında durdurulan bir takside uyuşturucu madde, diğer takside de silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama noktasında durdurulan bir takside uyuşturucu madde, diğer takside de silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolunda denetim yapan ekipler, 16 T 0389 plakalı taksiyi durdurarak müşterilerin izin belgelerini kontrol etmek istedi. Araçta bulunan E.K. A. K. ve B.G. izin belgelerinin olmadığını belirtti. Bunun üzerine ekipler, araçtan indirdikleri şahısların üzerinde arama yaptı. Aramada bıçak, uyuşturucu maddeler ve madde kullanımına uygun düzenek buldu.

Gözaltına alınan bu kişilerin daha önce de uyuşturucu madde kullanımından gözaltına alındıkları öğrenildi.

Silah bulundu

Aynı bölgede uygulama yapan ekipler 16 T 4508 plakalı taksiyi de durdurarak müşterinin izin belgesini sordu. Ekipler izin belgesinin olmadığını tespit ettikleri S.K'yi araçtan indirerek ceza yazmak istedi. S.K, araçtan ineceği sırada belinde bulunan silahı ön koltuğun altına saklamaya çalışırken polis ekipleri durumu fark edip silaha el koydu. S.K'nin üzerinde yapılan aramada 7 adet de fişek bulundu.

Ekipler, S.K'yi gözaltına aldı.

Uyuşturucu, Yıldırım, Bursa, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kısıtlamaya uymayan şahıslarda silah ve uyuşturucu bulundu - Son Dakika


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