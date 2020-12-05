Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere para cezası kesildi. İçişleri Bakanlığınca tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Şanlıurfa'da kuralları ihlal edenlere para cezası kesildi. Denetimlerde mazeretsiz dışarı çıktığı belirlenen 57 kişiye para cezası yazıldı. Kısıtlamadan muaf olan kişiler için toplu taşıma araçları sınırlı hizmet verirken, polisin şehir merkezinde denetimleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi

3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı

Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi

312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı

Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar

Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin