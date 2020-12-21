Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
21.12.2020 12:17
Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 194 vatandaşa para cezasından kaçamadı.
Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 194 vatandaşa para cezasından kaçamadı.
Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de yoğun bir mücadele verildiği Korona virüs ile mücadelede İçişleri Bakanlığınca alınan karar sonrasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezalardan kaçamadı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14-21 Aralık tarihleri arasında 194 vatandaşın yasağa uymadığı tespit edildi. Denetimlerde, 194 kişiye toplamda 601 bin 686 lira ceza kesildi. - ESKİŞEHİR
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