Kısıtlamaya uymayıp kumar oynadılar, polisler gelince çatıya saklandılar - Son Dakika

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Kısıtlamaya uymayıp kumar oynadılar, polisler gelince çatıya saklandılar

İSTANBUL - Şişli'de kısıtlamaya uymayarak daha önce mühürlenen iş yerinde kumar oynayan şahıslar polis gelince çatıya saklandı. Polislerin koçbaşı ile girdiği çatıda yakalanan şahıslara 24 bin TL idari para cezası uygulandı.

Şişli Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren iş yerinde kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Daha önce mühürlendiği öğrenilen iş yerinde yapılan kontrollerde içerde Ö.Y. isimli işyeri yetkilisinin bulunduğu, 5 şahsın ise polisi görünce çatıya çıktığı görüldü.

İş yerindeki 6 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince ve Kumar Oynamaktan 24 bin TL idari para cezası uygulandı. İş yeri yetkilisi Ö.Y., isimli şahıs hakkında mühür fekki ve Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama suçlarından işlem yapıldı.

Öte yandan olaya ilişkin görüntüde polislerin koçbaşı ile çatıya girdikleri ve şahısların çatıda saklandıkları görüldü.