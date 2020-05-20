Kısıtlamaya uymayıp kuralları hiçe sayanlara ceza yağdı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 4 gün süresince kurallara uymayan 28 bin kişiye idari veya adli işlem yapıldığını açıkladı. Bakanlık 31 ilde köy, mahalle ve belde gibi toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığını duyurdu. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 58 bin 447.62 ildeki 368 yerleşim yerinde ise karantina sona erdi.

Açıklamada ayrıca, 'Aziz milletimize, tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma,sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid-19 salgınını da inşallah birlikte yeneceğiz, ifadelerine yer verildi.

(İHA)