Kısıtlamaya uymayıp ortalığı birbirine kattılar: Kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı - Son Dakika

Kısıtlamaya uymayıp ortalığı birbirine kattılar: Kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı

18.04.2021 14:36

Kısıtlamaya uymayıp ortalığı birbirine kattılar: Kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihmal eden 2 genç ortalığı karıştırdı Polis ekipleri ile gençler arasında uzun süre gerginlik yaşandı Mahalle sakinleri gerginliği film izler gibi...

Kısıtlamaya uymayıp ortalığı birbirine kattılar: Kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihmal eden 2 genç ortalığı karıştırdı

Polis ekipleri ile gençler arasında uzun süre gerginlik yaşandı

Mahalle sakinleri gerginliği film izler gibi izledi

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 genç ortalığı birbirine kattı. Ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre direnen gençlere birçok nedenden ötürü yaklaşık 12 bin TL ceza kesildi. Kardeşinin haber vermesi ile olay yerine gelen bir kişi ise kardeşine ceza yazılacağını duyunca hıncını kardeşinin yanında bulunan kişiye tokat atarak çıkardı.

Olay, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı yan yolda üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yapan polis ekiplerini gören 07 APC 064 plakalı otomobilin içerisindeki 4 kişi polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine kaçan şüphelileri yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları aramada otomobil Teomapaşa Mahallesi 2219 sokakta terk edilmiş olarak bulundu. Sokak çevresinde yapılan aramalarda yaya olarak kaçan şahıslardan 2'si bir başka sokak üzerinde yakalandı. 2 şahıs ise kaçarak izini kaybettirdi.

Yapılan incelemede şahısların Ahmet A. ve Mehmet A. olduğu tespit edildi. Yakalanan gençlerin ceza yememek için direnmesi ile polis ekipleri ve geçler arasında uzun süre gerginlik yaşandı. Gençlerin haber vermesi ile olay yerine Ahmet A.'nın abisi Serdar A. da geldi. Serdar A. polis ekiplerine uzun süre direnerek kardeşine ve arkadaşına ceza yazılmamasını istedi. Kardeşine ceza yazılacağını öğrenen Serdar A. sinirlenerek hıncını kardeşinin arkadaşına tokat atarak çıkardı.

Gençler zaman zaman basın mensuplarının da üzerine yürüyerek kendilerinin görüntülenmemesini istedi.

Polis ekiplerine uzun süre dil döken Mehmet A., polis ekiplerinin 'sokağa neden çıktın' sorusuna, "Abi ben oruç tutan bir insanım. Bayılmış olabilirim. Ben polisten neden kaçayım. Ben dışarı çıkmamışım abi. Kaçarsam öldür abi beni ben neden kaçayım. Öldürseniz de ben kendime ceza yazdırmam. Benim bir canım var abi onu alırsınız. Ben bu cezayı ödemem" sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

Polis ekiplerinin aracın sürücüsü olarak gördüğü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaptığı Ahmet A. ise sürücünün kendisi olmadığını iddia etti. Yunus ekipleri ise şahısla kaçarken göz göze geldiklerini belirterek trafik polislerinden ceza yazılmasını istedi.

Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihmalden, dur ihtarına uymamaktan, kırmızı ışıkta durmamaktan ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yaklaşık 12 bin TL para cezası kesildi. Kiralık olduğu öğrenilen araç ise sahibinin alması için çekici ile otoparka çekildi.

Gençler ile polisler arasında yaşanan gerginliği merak eden mahalle sakinleri ise balkonlara ve sokağa dökülerek sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp yaşananları film izler gibi izledi.

Kısıtlamaya uymayıp ortalığı birbirine kattılar: Kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı
Kısıtlamaya uymayıp ortalığı birbirine kattılar: Kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı
Kısıtlamaya uymayıp ortalığı birbirine kattılar: Kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı
Kısıtlamaya uymayıp ortalığı birbirine kattılar: Kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı

Türk Lirası, Antalya, Polis, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamaya uymayıp ortalığı birbirine kattılar: Kardeşinin ceza yediğini duyunca yanındaki şahsı tokatladı - Son Dakika


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