Kısıtlamayı aynı gün iki kez ihlal sürücüye ceza yağdı - Son Dakika

Kısıtlamayı aynı gün iki kez ihlal sürücüye ceza yağdı

DÜZCE - Düzce kent merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan denetime takılan şahıs, aynı gün içerisinde aynı noktada ikinci kez yakalandı. Sürücü 6 bin 300 lira ceza yerken yanında bulunanlar ise 3 bin 150'şer lira ceza yediler.

Ülke genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü son saatlerinde bir şahıs aynı gün içerisinde aynı noktada iki ayrı ceza yedi. Olay Düzce İstanbul Caddesi Valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden hastane caddesi üzerinde seyir halinde olan B. D. idaresindeki 34 JZ 6451 plakalı KİA marka otomobil kısıtlamada denetleme yapan polis ekiplerine takıldı. Burada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden araç sürücüsü B. D. ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan A. D. ve B. D.'ye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Bu olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra B. D. idaresindeki otomobil aynı kavşakta tekrar denetime takıldı. Yapılan kontrollerde B. D.'nin kısıtlamayı ihlal ettiği belirlendi ve tekrar 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Aynı gün aynı kavşakta iki farklı ceza yiyen sürücü B. D. aracına binerek ceza yediği noktadan hızla uzaklaştı.