Kısıtlamayı da maske kuralarını da ihlal edip yürüyüşe çıktılar - Son Dakika

Kısıtlamayı da maske kuralarını da ihlal edip yürüyüşe çıktılar

İSTANBUL - 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması gününde vatandaşlar zaruri halleri dışında da dışarı çıktı. Avcılar'da Küçükçekmece Gölü kenarında çok sayıda vatandaşın yürüyüş yaparken bazı vatandaşların maske de takmadıkları görüldü.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye Geneli'nde her hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama kapsamında muafiyet durumu dışında da gün içinde 17.00'a kadar market ve kasap ve fırın gibi alışverişlerini yapmalarına izin verildi. Ancak Avcılar'da vatandaşların muafiyeti suiistimal ettiği görüldü. Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Küçükçekmece Göl Kenarı'nda vatandaşlar yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Yürüyüş yapan bazı vatandaşların ise maskesiz olduğu da görüldü.