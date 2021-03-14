Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı - Son Dakika

Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı

14.03.2021 02:03

Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı Kartal'da alkollü olduğu iddia edilen kişi sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ederek kolu kırık ve alçılı durumda direksiyon başına geçti.

Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı

İSTANBUL - Kartal'da alkollü olduğu iddia edilen kişi sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ederek kolu kırık ve alçılı durumda direksiyon başına geçti. Alçı boynuna sarılansürücü aşırı hız sonucu park halindeki araçlara çarparak takla attı. Araç sahipleri duruma isyan ederken kolu kırık ve alçıda olan sürücü "ne çekiyorsun ya" diyerek tepki gösterdi.

Olay saat 23.00 sıralarında Kartal Namık Kemal caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Emin Özben isimli şahıs kolu kırık ve açlılı bir şekilde direksiyon başına geçti. Aşırı süratli olduğu öğrenilen sürücü tek elle kullandığı 34 BF 5740 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 araça çarptı. Kaza sonucu araç takla atarak yan yattı. Kaza sesine uyanan vatandaşlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek yan yatan araçtan sürücü Mehmet Emin Özbeni çıkararak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kolu kırık ve alçılı şekilde direksiyon başına geçti.

Kısıtlama saatinde kolu kırık ve alçılı bir şekilde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücüye vatandaşlar tepki göstererek," biz evde oturuyorduk sesi duyduk dışarı çıktık. Arabanın hızlı bir şekilde gelerek takla attığını gördüm. Sürücünün bir kolu kırık ve alçıdaydı. Hiç bir şekilde yola çıkmaması gerekirdi" dedi.

Kolunun alçıda olduğunu saklamaya çalıştı

Öte yandan kaza yapan kolu kırık ve alçıda olan sürücü kolunun alçıda olduğunu göstermemek için saklamaya çalışarak polis aracına bindi. Polis aracına götürülürken çarpmış olduğu araç sahiplerine söylenerek," tamam şikayetçi olun canını sıkma" diye tepki gösterdi.

"Ya ne çekiyorsunuz" diye tepki gösterdi

Kolu alçılı bir şekilde direksiyon başına geçerek kaza yapan Mehmet Emin Özben olay yerinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Ya ne çekiyorsunuz" diyerekten tepki gösterdi.

Kaza sonucu vatandaşlar, araçlarına çarpan Mehmet Emin Özben'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri olay kısıtlamayıda ihlal eden sürücü hakkında işlem yaptı.

Öte yandan kaza da yaralanma olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı
Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı
Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı
Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı
Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı
Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı

İsyan, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AKINCI İHA, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Ankara Valisi Vasip Şahin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin
Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı         
00:52
Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz         
23:58
Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu         
23:17
İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı         
22:21
Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak         
22:08
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı         
17:55
'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt         
17:39
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım         
09:04
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 03:06:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei