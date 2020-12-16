Kısıtlamayı deldi, ehliyetsiz ve araması çıktı - Son Dakika

Kısıtlamayı deldi, ehliyetsiz ve araması çıktı

16.12.2020 00:02
Kısıtlamayı deldi, ehliyetsiz ve araması çıktı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen bekçilerin durdurdukları bir otomobildeki sürücünün bir suçtan arandığı ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen bekçilerin durdurdukları bir otomobildeki sürücünün bir suçtan arandığı ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 5 bin 600 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan sürücü asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen bekçiler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dakikalarda bir aracı durdurdu. Durduran araçta bulunan Arif E'ye bekçiler sokağa çıkma belgesi ile ehliyeti istendi. Ancak şahıs hem ehliyetsiz olduğu hem de sokağa çıkmanın belgesinin olmadığı belirlendi. Yapılan sorgulamada şahsın silahla tehdit suçundan dolayı asayiş ekipleri tarafından arandığı ortaya çıktı. Şahıs olayına gelen asayiş ekiplerine teslim edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal etmekten dolayı 5 bin 600 TL ceza kesildi. Ayrıca aracı emanet olarak veren sürücüye de 2 bin 400 TL ceza kesildi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kısıtlamayı deldi, ehliyetsiz ve araması çıktı
Kısıtlamayı deldi, ehliyetsiz ve araması çıktı
Kısıtlamayı deldi, ehliyetsiz ve araması çıktı
Kısıtlamayı deldi, ehliyetsiz ve araması çıktı
Kısıtlamayı deldi, ehliyetsiz ve araması çıktı

İnegöl, Asayiş, Bursa, Büro, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamayı deldi, ehliyetsiz ve araması çıktı - Son Dakika


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