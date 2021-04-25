Kısıtlamayı delen gençler siren sesini duyunca böyle kaçtı - Son Dakika

Kısıtlamayı delen gençler siren sesini duyunca böyle kaçtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan gençler, polis araçlarından yükselen siren seslerinin ardından kaçışmaya başladı. Gençlerin kaçışması, kameralara yansıdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde devriye atan polis ekibi, bir gurup genci görünce araçtan siren çaldı. Polis aracının geldiğini duyan gençler, ceza yazılacağı korkusuyla arkalarına bile bakmadan kaçışmaya başladı. Her biri farklı bir taraf kaçışan gençlerin peşine düşen ekipler ara sokaklarda gençleri aramaya devam etti.

Yaşanan kovalamaca saniye saniye kaydedildi.