Kısıtlamayı delip hırsızlık yaptı, kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamayı delip hırsızlık yaptı, kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika

Kısıtlamayı delip hırsızlık yaptı, kovalamaca sonunda yakalandı

6 saat önce

Antalya'da mahalle arasındaki bir evin önünden motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheliyi polis kovalamaca sonucu yakaladı.

Kısıtlamayı delip hırsızlık yaptı, kovalamaca sonunda yakalandı, System.String[]

Antalya'da mahalle arasındaki bir evin önünden motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheliyi polis kovalamaca sonucu yakaladı. 17 yaşındaki çocuğa, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira da cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nden motosikletle çıkan bir genci gören polis ekipleri 'dur' uyarısı yaptı. Uyarıyı dikkate almayan motosikletli şüpheli elindeki poşeti yere atıp, hızla kaçmaya başladı. Polisin kendisini takip ettiğini gören şüpheli, Hasan Polatkan Caddesi üzerinde motosikleti bırakıp, ara sokaklara kaçtı. Polis kovalamaca sonucu şüpheliyi 5402. Sokak'ta yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ekip aracına bindirildi. Şüphelinin attığı poşetin içinde 5 adet çakmak gazı kutusu olduğu görüldü.17 yaşındaki O.Y., polise," Sanayide çalışıyorum ben ağır vasıtada. Arkadaşımın yanına gittim" dedi.

Yapılan araştırmada O.Y.'nin motosikleti Baraj Mahallesi'ndeki bir evin önünden çaldığı belirlendi. Zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği içinde 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sahibinin mesai bitiminde motosikleti teslim alacağı belirtildi. - ANTALYA

Motosiklet, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:13 Kaynak: İHA

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